رئيس الحكومة: نتخذ خطوات حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من المستثمرين والشركات بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن الخطوة تأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة، مشيرًا إلى أن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرض الأمر مسبقًا.

وأشار إلى أن «الحكومة عرضت الموضوع بصورة أكثر تفصيلًا على الرئيس السيسي، والذي وجه بالتحرك فيه بصورة سريعة».

وأعلن عن عقد لقاء الأسبوع المقبل مع المجموعة المعنية، لتحديد الآليات اللازمة للتنفيذ، وإعادة العرض على الرئيس السيسي، وبدء تفعيل هذا التوجه.

وأكد أن «الحكومة تتخذ خطوات حثيثة لتحسين مناخ الاستثمار»، مستشهدًا بالتوسع في إصدار الرخص الذهبية، والإجراءات الموحدة، وتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، والعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، إضافة إلى برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يبدأ تفعيله العام المالي المقبل.