تحالف سينمائي جديد بين هانسال ميهتا وفينود بهانوشالي لإنتاج ثلاثية أفلام تبدأ في 2025

تحالفات تضع بصمتها في مستقبل السينما الهندية

أبرمت شركة True Story Films، التي أسسها المخرج الهندي المرموق هانسال ميهتا، اتفاقا لإنتاج ثلاثة أفلام بالشراكة مع Bhanushali Studios Limited، التابعة للمنتج فينود بهانوشالي، على أن يتم إطلاق الأعمال على مراحل بين عامي 2025 و2026.

تعكس هذه الشراكة بين هانسال ميهتا وفينود بهانوشالي اتجاها متصاعدا في صناعة السينما الهندية نحو التعاونات النوعية التي تمزج بين الرؤية الفنية والاحترافية الإنتاجية، إذ بات واضحا أن التحالفات بين المخرجين ذوي الخلفيات الإبداعية والشركات الإنتاجية ذات النفوذ تلعب دورا محوريا في دفع السينما نحو التنوع، وفتح آفاق جديدة للأفلام الإقليمية، وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، وفقا لمجلة Variety.

ويعد هذا التعاون خطوة استراتيجية تستهدف التوسع في سوق السينما الإقليمية، إذ تتضمن خطة الإنتاج فيلمًا ناطقا باللغة الغوجاراتية (أحد لغات الهند)، في سابقة لافتة تؤكد حرص الطرفين على تقديم محتوى متنوع ثقافيا ولغويا يخاطب جمهورا واسعا داخل الهند وخارجها، ولم يكشف بعد عن تفاصيل إضافية تخص الطاقم الفني أو مواعيد التصوير.

عبر فينود بهانوشالي، مؤسس ورئيس Bhanushali Studios، عن سعادته بالشراكة قائلا: "هذا التعاون يمثل فصلا جديدا في مسيرتنا، حيث نواصل دعم القصص الأصيلة والمتجذرة ثقافيا. الفيلم الجوجاراتي يحمل مكانة خاصة لدينا، ونحن نؤمن بأهمية عرض الروايات الإقليمية على منصة أوسع".

من جهته، قال هانسال ميهتا: "العمل مع فينود يمنحنا حرية استكشاف موضوعات جريئة وشخصية في آن واحد، هذه المشاريع تعكس نوع السينما التي تلامس الواقع وتثير الجدل وتبقى في الذاكرة. متحمسون لتقديم هذه الأصوات إلى الجمهور".

ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه كل من ميهتا وبهانوشالي توسعا نوعيا في مشاريعهما؛ فقد برز اسم ميهتا مؤخرا من خلال أعمال لافتة منها "Faraaz" و"The Buckingham Murders"، بالإضافة إلى سلسلة مرتقبة عن الزعيم الهندي المهاتما غاندي من إنتاج Applause Entertainment، والتي يقوم ببطولتها الفنان براتيك غاندي.

أما Bhanushali Studios، فقد رسخت مكانتها في السوق من خلال أفلام مؤثرة مثل "Janhit Mein Jaari" و"Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai"، وفيلم السيرة الذاتية "Main Atal Hoon"، وفيلم الحركة "Bhaiyya Ji"، كما كانت من أوائل المستثمرين في شركة ميهتا الناشئة "True Story Films".