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ارتفع إجمالي عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة إلى 162 شخصا، من بينهم 92 طفلاً، بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، بأن الضحايا الجدد هم طفلان وشخص بالغ، ما يرفع عدد الضحايا بشكل مقلق، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت الوزارة، أن الأزمة الإنسانية في القطاع تتفاقم باستمرار بسبب الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ الأرواح.

وفي وقت سابق، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازارينيأن الأمم المتحدة لديها قرابة 6 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية عالقة خارج غزة، في انتظار الحصول على الموافقة لدخول القطاع.

وقال لازاريني في منشور على منصة "إكس": "الأونروا لديها 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزة وتنتظر الضوء الأخضر للدخول"، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات عبر الطرق البرية بدلا من إسقاطها جوا.