مصر تتوج بميداليتين ذهبيتين في أولى منافسات البطولة الإفريقية للمصارعة

حقق المنتخب المصري للمصارعة ميداليتين ذهبيتين خلال منافسات اليوم الثلاثاء للفترة الصباحية من البطولة الإفريقية التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، بمشاركة لاعبي المراحل السنية المختلفة تحت 17 سنة، تحت 20 سنة، والكبار في المصارعة الرومانية والحرة والنسائية.

حصد محمد عماد الطيب وزن 48 كجم تحت 17 سنة مصارعة روماني الميدالية الذهبية كما حصد عصام إبراهيم رمضان الميدالية الذهبية في منافسات وزن 110 كجم.

يرأس بعثة منتخب الكبار سعيد صلاح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، بينما يتولى عبد العال جمعة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري رئاسة بعثة الشباب والناشئين.

تتكون البعثة المصرية في البطولة الأفريقية من 52 فردا بينهم 36 لاعبا و2 مديرين فنيين و5 مدربين و5 حكام وعضو اتحاد أفريقي ورئيس بعثة الكبار ورئيس بعثة الشباب والناشئين.

أكد سعيد صلاح أن البطولة تضم المراحل السنية تحت 17 سنة وتحت 20 سنة ومرحلة الكبار في تخصصات المصارعة الثلاثة روماني -حرة -نسائية، موضحا أن المستهدف من البطولة خلق جيد جديد من اللاعبين الشباب لإعدادهم للبطولة الدولية طبقا لرؤية الاتحاد، مشيرا إلى أن الهدف الاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2828 وأولمبياد 2032.

تابع رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أنه تم ضم عناصر متميزة من مراحل الشباب والناشئين تحت 17 سنة و20 سنة في المراحل الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا أن الاختيار تم بناء على تقييم فني من الأجهزة الفنية للمنتخبات وعرضها على اللجنة الفنية بالاتحاد وهم أوائل التجارب التي تمت إقامتها يومي 4 و5 أبريل الجاري.

كشف سعيد صلاح، رئيس اتحاد المصارعة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن مقترح دعم الأبطال المتميزين للاشتراك في الدورات الأولمبية، حيث تم وضع معايير فنية سلوكية انضباطية في اختيار لاعبي المنتخب اعتمدت على المستوى الفني والمهاري والانجازات الرياصية المحلية والدولية السابقة والرؤية المستقبلية للإنجازات المتوقعة.