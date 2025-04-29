4 غارات أمريكية تستهدف صعدة بعدوان جديد على اليمن 

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استهدفت 4 غارات أمريكية، مساء الثلاثاء، محافظة صعدة في عدوان جديد على اليمن، وفق إعلام حوثي.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي، في نبأ مقتضب عبر منصة تلغرام: "عدوان أمريكي بـ4 غارات على مديرية سحار" في صعدة شمال البلاد.

ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن المواقع المستهدفة أو وجود خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت القناة أن الطيران الحربي الأمريكي شن "6 غارات على مديرية برط العنان" بمحافظة الجوف (شمال).

بينما تعرضت العاصمة صنعاء (شمال)، فجر الثلاثاء، لسلسة غارات أمريكية، بينها غارتان على مديرية بني حشيش، حسب وكالة أنباء "سبأ" النسخة الحوثية.

وحتى الساعة 19:20 "ت.غ" لم تصدر إفادة أمريكية في هذا الشأن.

ويأتي عدوان الثلاثاء غداة غارات جوية أمريكية استهدفت منازل مواطنين بمنطقة ثقبان في مديرية بني الحارث بصنعاء، ما أدى لمقتل 12 مدنيا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 4 آخرين، وفق وزارة الصحة بحكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا).

والاثنين استهدفت غارات أمريكية مركزا لإيواء مهاجرين أفارقة غير نظاميين بصعدة، ما أدى إلى مقتل 65 مهاجرا وإصابة 47 بحصيلة غير نهائية، وفق الوزارة.

وقالت جماعة الحوثي الجمعة الماضي إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، ما تسبب بمقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير أعيان مدنية بأحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق الحوثيين.

وفي 15 مارس استأنفت الولايات المتحدة هجماتها ضد اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.