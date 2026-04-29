تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية

ساعد تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط مجددا بسبب حرب إيران، فى إنجاز سوق الأسهم الأمريكية لمهمة صعبة حيث ارتفعت الأسهم امس إلى مستوى قياسي جديد .

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر0% عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي الأقل تركيزا على أسهم التكنولوجيا، بمقدار 25 نقطة أو بنسبة 1ر0%،. كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 9ر0% عن مستواه القياسي الذي سجله أمس.

قادت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تراجع البورصة الأمريكية اليوم. وتراجع سهم شركة برودكوم للرقائق بنسبة 4ر4% . وانخفض سهم شركة إنفيديا المنتجة لرقائق الذكاء الاصطناعي بنسبة 6ر1%. وسهم ميكرون تكنولوجي بنسبة 9ر3% مما يدفع ستاندرد أند بورز 500 نحو تسجيل أسوأ أداء يومي له خلال شهر.

جاء تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، عن قلق بعض قادة شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي بشأن قدرتها على دعم إنفاقها الضخم على مراكز البيانات، بعد فشلها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمستخدمين الجدد والإيرادات. وإذا قلّصت الشركة المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي استثماراتها، فقد تعزز الانتقادات الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام، الذي يرى بعض المحللين أنه يعيش في فقاعة من الإنفاق المفرط وقد لا يحقق الأرباح والعوائد المرجوة.

كما جاء هذا التراجع قبل يوم واحد فقط من موعد إعلان عدد من كبرى شركات التكنولوجيا نتائج الربع الأول من العام الحالي والتي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول ما إذا كان الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يحقق العوائد التي يتطلع إليها المساهمون. ومن المقرر أن تعلن شركات ألفابيت وأمازون وميتا بلاتفورمس ومايكروسوفت نتائجها ربع السنوية غدا.

كما أثر ارتفاع أسعار النفط، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الحرب الإيرانية، على سوق الأسهم.

ارتفع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي تسليم يونيو بنسبة 8ر2% ليستقر عند 26ر111 دولارا. أما سعر عقود خام برنت تسليم يوليو الأكثر تداول فارتفع بنسبة 7ر2% ليصل إلى 40ر104 دولارا للبرميل.

يذكر أن سعر خام برنت قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي كان يدور حول 70 دولارا، ثم ارتفع إلى أكثر من 119 دولارا في بداية الحرب قبل أن يتراجع مجددا إلى أقل من 90 دولارا، ثم يعاود الارتفاع حاليا ليقترب من ذروته البالغة 119 دولارا.

ينصب التركيز حاليا على الموقف في مضيق هرمز، الذي يُبقي إغلاقه الفعلي ناقلات النفط عالقة في الخليج العربي وعدم وصولها إلى عملائها في العالم.

وعرضت إيران أمس إعادة فتح مضيق هرمز في حال رفعت الولايات المتحدة الحصار المفروض عليها، لكن من غير المحتمل أن يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذاا الاقتراح.

من شأن هذا المقترح تأجيل المناقشات حول البرنامج النووي لإيران لوقت لاحق، وهو أمر بدا أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد استبعده في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الاثنين. في غضون ذلك، بلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة اليوم 18ر4 دولار يوم، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2022، وفقًا لنادي السيارات الأمريكي أيه.أيه.أيه.