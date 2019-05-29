بيلوسي تؤكد استمرار الكونجرس في التحقيق مع ترامب

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قالت نانسى بيلوسى رئيس مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء إن الكونجرس سوف يواصل التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب، و"محاسبته" ولكنها لم تتحدث عن النداءات المتزايدة المطالبة بتوجيه اتهامات إليه بالتقصير.

وقالت بيلوسى، تعليقا على تصريحات المحقق الخاص روبرت مولر اليوم:" إن الكونجرس يقدس مسؤوليته الدستورية فى التحقيق وتحميل الرئيس المسؤولية عن إساءة استخادمه السلطة".

وأضافت:" إن الكونجرس سوف يواصل التحقيق، لحماية انتخاباتنا وتأمين الديمقراطية".

وأشارت بيلوسى إلى أن تقرير مولر بشأن التدخل الروسي فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 يتيح " سجل عمل للمستقبل" فى الكونجرس وفي المحاكم ضد إدارة ترامب.