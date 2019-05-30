خامنئى يرفض مجددا التفاوض مع واشنطن بشأن القضايا العسكرية

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئى، اليوم الأربعاء، مجددا رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القضايا العسكرية، مشددا على أن المفاوضات ليست إلا استكمال لاستراتيجة الضغط على الطرف الآخر.

وقال خامنئى - خلال استقباله مجموعة من الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز العلمية الإيرانية - إن التفاوض بشأن تلك القضايا العسكرية يعنى التخلى عن قدرات إيران الدفاعية، كما ان التفاوض مع واشنطن لن يثمر شيئا سوى الضرر".

وأكد خامنئى مجددا - حسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية- أن بلاده لا تسعى لامتلاك اسلحة نووية ليس خوفا من العقوبات الأمريكية، ولكن لان حيازة مثل هذه الأسلحة "يتعارض مع الفقه والشريعة الإسلامية" على حد قوله.