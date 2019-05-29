زعيم جورجيا السابق ساكاشفيلي يعود إلى أوكرانيا بعد استعادة الجنسية

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عاد الزعيم الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي إلى كييف اليوم الأربعاء، بعد استعادة جنسيته الأوكرانية بأمر من الرئيس الجديد فلوديمير زيلينسكي.

وقوبل ساكاشفيلي بباقة من الورود في المطار الذي اكتظ بالصحفيين والأنصار الذين هتفوا للترحيب به.

وبعدما تولي رئاسة جورجيا لفترتين متتاليتين حتى عام 2013، تم تعيين ساكاشفيلي حاكما لإقليم أدويسا الأوكراني المطل على البحر الأسود في عام 2015.

إلا أنه استقال بعد عام ونصف العام، متهما الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو بإدامة الفساد الراسخ في البلاد، مما دفع بوروشينكو إلى إصدر أمر بتجريد ساكاشفيلي من الجنسية.

واستمر ساكاشفيلي في تأييد الحملة الانتخابية لزيلينسكي الذي خلف بوروشينكو. وأصدر زيلينسكي هذا الأسبوع أمرا بإعادة الجنسية إلى ساكاشفيلي.

وقال ساكاشفيلي للصحفيين خارج المطار "لقد عدت لبناء ما كنت أريده في أوديسا.. أود المشاركة في بناء أوكرانيا جديدة".