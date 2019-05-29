إحصاء: أكثر من 112 ألف شخص حصلوا على الجنسية الألمانية في 2018

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن 112300 شخص لديهم جواز سفر أجنبي حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي.

وأوضح المكتب اليوم الأربعاء بمقره في مدينة فيسبادن، غربي ألمانيا، أن عدد حالات التجنيس يظل بذلك ثابتا تقريبا مقارنة بعام 2017.

وفي المقابل، كان هناك تغيير في عدد حالات التجنيس لمواطنين بريطانيين؛ حيث تم تسجيل انخفاض في عددهم من 7500 حالة في عام 2017 إلى 6600 حالة في 2018.

وأوضح المكتب أنه من الممكن أن يشير ذلك إلى تراجع تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشار المكتب إلى أنه كان هناك إجمالي 17 ألف حالة تجنيس لمواطنين بريطانيين في الفترة بين عامي 2016 و 2018 لافتا إلى أن عدد البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية خلال الـ 15 عاما السابقة لذلك بلغ 4800 شخص فقط.

وأضاف المكتب أن الأتراك كانوا أكبر مجموعة طلبت الحصول على جواز سفر ألماني خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد حالات التجنيس بينهم 16700 حالة في عام 2018، بزيادة 11.5 بالمئة مقارنة بعام 2017.