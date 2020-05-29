بيرو ترجئ مهلة العمل بفواتير إلكترونية مع استمرار جائحة كورونا

أرجأت بيرو بواقع ستة أشهر موعدا يتعين على الشركات الصغيرة بحلوله، إصدار فواتير الكترونية ووثائق أخرى، حيث تكافح هذه الشركات من أجل التعامل مع إجراءات الإغلاق الصارمة بالبلاد والمفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وقالت مصلحة الضرائب فى البلاد إن الشركات التي تبلغ مبيعاتها السنوية 322500 سول بيروفي جديد (94 ألف دولار) يتعين أن تبدأ في إصدار فواتير وإيصالات الكترونية اعتبارا من الأول من يناير عام 2021، وفقا لقرار صدر اليوم الجمعة. وكان قرار سابق كان قد حدد الموعد النهائي في الأول من يوليو المقبل.

ولن تضطر الشركات الأصغر للبدء في إصدار فواتير إلكترونية حتى الأول من يوليو عام 2021، وإيصالات الكترونية حتى الأول من يناير عام 2022، بتأخير ستة أشهر عن المخطط له سابقا.

وتطبق بيرو بشكل تدريجي نظام الفواتير الالكترونية هذا العام، وقامت بتعميمه على المدارس والجامعات وشركات الطيران، والنقل ومراكز اختبار قيادة السيارات.