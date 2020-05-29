يسرا عن مشهد اكتشافها إدمان خالد أنور في «خيانة عهد»: ضربته بجد ولو ابني كنت عملت فيه أنيل من كده

قالت الفنانة يسرا، إن مشهد ضربها للفنان خالد أنور، أثناء اكتشافها أنه يتعاطى المخدرات، كان حقيقيًا وضربته بالفعل، معقبة: «ضربته بجد، لأنه لو إبني بجد كنت عملت فيه أنيل من كده، واعتذرت منه بعد المشهد»، بحسب تعبيرها.

وأضافت أثناء استضافتها ببرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أنها مثلت دور عهد كأنه حقيقيًا وردود فعلها كانت الطبيعية، متابعة: «لأني خايفة عليه بسبب لحظة مثل هذه، وهو انجرف وراء شيء ليس له لزوم».

وذكرت أن متعاطي المخدرات يتعاطوها بحجة أن لديهم دراما في حياتهم ويريدون أن يتناسوها، مشيرة إلى أن سؤالها لخالد أنور، ممثل دور ابنها هشام في المسلسل، أثناء المشهد كان متمركز حول سبب تعاطيه المخدرات، رغم أنه لم يحدث له شيئًا يستدعي فعل أمر كهذا من أجل النسيان.

يُذكر أن مسلسل خيانة عهد، من بطولة الفنانة يسرا، وبيومي فؤاد، وحلا شيحة، وعبير صبري، وجومانا مراد، وخالد سرحان، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.