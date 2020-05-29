تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، أنه من المتوقع تكون شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 29

بورسعيد 19 24

الإسكندرية 20 25

شرم الشيخ 24 32

أسوان 25 37

كاترين 13 26

الإسماعيلية 16 30