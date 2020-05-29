 الأرصاد: طقس اليوم لطيف على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 - بوابة الشروق
الجمعة 29 مايو 2020 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم لطيف على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29

نور رشوان
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 11:36 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على جميع الأنحاء ليلًا.
وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، أنه من المتوقع تكون شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض الأنحاء.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 29
بورسعيد 19 24
الإسكندرية 20 25
شرم الشيخ 24 32
أسوان 25 37
كاترين 13 26
الإسماعيلية 16 30


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