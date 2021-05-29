صحة الغربية: غلق إداري لعيادات مخالفة الاشتراطات الصحية وغير مرخصة

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان في الغربية، حملة على العيادات الخاصة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات غلق إداري لعيادات مخالفة الاشتراطات الصحية وغير مرخصة لمركز طبي شهير وعيادات طبية بمنطقة الحكمة وكفر عصام.

جاءت الحملة بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن صحة الغربية لن تتهاون فى اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كل الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

وشملت قرارات الغلق، غلق إداري، مركز طبي شهير وعيادات طبية بمنطقة الحكمة، وعيادات طبية بكفر عصام لعدم الترخيص ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية برئاسة الدكتور حامد محمود، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعضوية الدكتور بيشوي سامي، الدكتورة شيماء الشيخ مفتشي إدارة العلاج الحر.