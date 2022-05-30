محمود محيي الدين: مصر ستبذل أقصى الجهود مع الشركاء من أجل إنجاح COP27

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، إن مصر ستبذل أقصى الجهود مع الشركاء من أجل إنجاح مؤتمر COP27 مع إيلاء أولوية لقضايا الدول النامية والدول الأفريقية.

وأوضح خلال لقاء عقدته الغرفة الألمانية بالقاهرة بحضور السفير الألماني فرانك هارتمان، وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المصريين والألمان، أن قمة المناخ المقبلة بشرم الشيخ ستناقش قضايا متعددة وشاملة.

وأكد محيي الدين أن العالم في حاجة للاستثمار البشري والاستثمار التكنولوجي، مضيفا أن الاستثمار في قضايا المناخ من قبل الدول المتقدمة أمر شديد الأهمية.

وأشار إلى أنه في مصر هناك بعض القرى لا تتمكن من زراعة المحاصيل التي اعتادت زراعتها بسبب التغيرات المناخية، موضحا أن إفريقيا تعاني من هذه الأزمة وعلينا أن نتخذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث دائما في كثير من المحافل الدولية عن ضرورة اتخاذ خطوات فعلية وتنفيذية.

وأكد محمود محيي الدين، ضرورة توزيع التكنولوجيا بشكل عادل، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى توطين الاستثمار من خلال تنفيذ مشروعات في المدن والقرى مثل حياة كريمة.

وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ يسعى لدمج الجميع في حلول قضايا المناخ، لافتا إلى أهمية أن تستثمر الدول المتقدمة في قضايا المناخ ليس فقط داخل بلادها ولكن أيضا عن طريق الشراكة، مؤكدا على وجود شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في معالجة مشاكل المناخ.

وأوضح أن نصف دول فريقيا بدون كهرباء رغم وجود الطاقة الشمسية والوقود بها ولكنها بحاجة إلى استثمارات الدول المتقدمة.

وأكد محيي الدين، أنه في ظل وجود أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا نعاني أيضا من أزمة غذاء عالمية وهو مالا يمكن تجاهله عند الحديث عن تمويل مشروعات المناخ فعلينا النظر إلى فرص الاستثمار في المشروعات ودراستها لاختيار الأفضل، موضحا أن الشراكة هي الوسيلة الأفضل لتطبيق التكنولوجيا التي تخص قضايا المناخ.

وذكر أن هناك سعى للربط بين فرص الاستثمار والأزمات العالمية التي تعاني منها الأسواق، وضرورة الاستثمار في الزراعة والصناعة وتنمية البنية التحتية، موضحا أن هناك بعض الشركات الكبرى التي تعرف جيدا كيفية إيجاد فرص حقيقية للاستثمار.

وقال الدكتور محمود محيي الدين إننا نعمل كرواد مناخ على عدد من المبادرات على مستوي العالم لتغيير التعامل مع قضايا المناخ، موضحا أن تطور التكنولوجيا يجعلنا أكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ.

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة المدن الخضراء أو الصديقة للبيئة، وأن مشروعات المناخ أصبحت جاذبة للاستثمار، موضحا أنه يسعى من خلال مؤتمر المناخ ٢٧ إلى طرح أفكار و رؤى جديدة و تنفيذها لخدمة قضايا المناخ.