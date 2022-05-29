إخماد حريق نشب في مخزن مطعم سياحي شهير بالإسكندرية

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، بقيادة العميد محمد الحلو، اليوم الأحد، حريقًا نشب داخل مخزن مخصص لإعداد وتحضير الطعام، خاص بمطعم سياحي شهير في منطقة محطة الرمل.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارات من مأمور قسم شرطة العطارين، وإدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي حول نشوب حريقًا بمخزن لإعداد الطعام وسط المحافظة.

ووفقا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الشرطة رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تمت السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى المناطق المجاورة.

وبالفحص الأولي تبين أن مكان الحريق مخزن كائن في الطابق الأرضي، مخصص لتجهيز وتصنيع الطعام الخاص بالمطعم السياحي الشهير، فجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق عن المنطقة؛ لحين انتهاء عملية التبريد، ورفع آثار الحريق.

وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.