صورة- جماهير ليفربول تتوسل ماني للاستمرار مع الريدز

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طالب مشجع فريق ليفربول، ساديو ماني، لاعب الريدز، بعد الرحيل عن صفوف الفريق بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى بارين ميونخ خلال الفترة القادمة.

ورفع مشجع ليفربول مجسم لماني أثناء الاحتفال بالألقاب المحلية، وعلق عليها: «ماني لا ترحل».

وارتبط اسم ساديو ماني بالرحيل عن صفوف ليفربول والانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني بعدما اقترب عقده من النهاية مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وكان ليفربول قد تلقى هزيمة من ريال مدريد بهدف دون رد، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليكتب اللقب الرابع عشر في تاريخه أمام ليفربول.

وعلى عكس المتوقع، شارك ليفربول جماهيره الاحتفالات بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة المحترفة، الذي حققهما على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وسارت حافلة ليفربول في شوارع المدينة احتفالا بالألقاب المحلية التي حققها الريدز في الموسم الجاري رغم خسارة الدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.