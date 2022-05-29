الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة سجلت اليوم على القاهرة الكبرى 37 درجة، فيما تراوحت بين 40 و42 درجة في محافظات الصعيد (قنا - الأقصر - أسوان - الوادي الجديد).



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنّ الموجة شديدة الحرارة تواصل التأثير على محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع، بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي بما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح أن درجة العظمى على القاهرة ستصل إلى 38 درجة، فيما تعود درجة الحرارة بين 34 و35 درجة بحلول نهاية الأسبوع.



وأشار إلى أن انكسار الموجة الحارة بدءًا من يوم الأربعاء، إذ تتأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، تؤدي إلى انحسار منخفض السودان ليكون تأثيره مقتصرًا على المناطق الجنوبية.



ونوه بأن الكتل الهوائية تؤثر على مصر من مناطق مختلفة في فصل الربيع بما يساهم في تلطيف الأجواء، خلافًا لفصل الصيف الذي يبدأ في 21 يونيو المقبل، ويشهد التأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسبب في ارتفاعات كبيرة في نسب الرطوبة.