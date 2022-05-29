الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

أما عن الظواهر الجوية، فهناك نشاط للرياح ويكون الجو مشمسا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، بينما يكون الجو مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بينما البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

الإسكندرية 32 21

وادي النطرون 36 21

طنطا 37 21

شبين الكوم 37 23

دمنهور 36 21

بلطيم 32 21

مطروح 33 20

السلوم 37 21

سيوة 40 21

بورسعيد 31 21

دمياط 29 20

الزقازيق 37 23

المنصورة 37 22

الاسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 32 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 33 24

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 36 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 38 23

بنى سويف 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 40 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

ادفو 42 26

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 24

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 25