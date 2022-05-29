فقدان طائرة ركاب صغيرة على متنها 22 شخصا فى نيبال وسط ظروف طقس سيئة

قال مسؤولون فى نيبال اليوم الأحد إن ضعف الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية يمكن أن يؤخر جهود تحديد موقع طائرة ركاب لا تزال مفقودة في جبال الهيمالايا النيبالية لأكثر من 6 ساعات.

وكانت طائرة شركة تارا للخطوط الجوية متجهة فى رحلة إلى مطار يقع فى منطقة جبلية في جومسوم قادمة من بوخارا ، وهي مقصد سياحي شهير على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب كاتماندو ، وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم و 19 راكبًا ، عندما فقدت الاتصال بمركز الحركة الجوية في حوالي الساعة التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة صباحًا ( 0410 بتوقيت جرينتش ) اليوم الأحد ، حسبما ذكر المتحدث باسم شرطة نيبال بيشنو كومار .

وقال كومار إن هناك أربعة هنود وألمانيين و 16 نيباليا على متن الطائرة المفقودة وهى من طراز توين أوتر.

ومن ناحيته أعلن ضابط الشرطة بهادور غالى الذى يتابع الوضع الخاص بالطائرة المفقودة أن فريق البحث المنتشر على الأرض يواجه صعوبات في تحديد موقع الطائرة .

وصرح غالي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأحد: بأن " ضعف الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية منع طائرات الهليكوبتر من إجراء عمليات بحث جوي مناسبة... كانت الرؤية على مثل هذا الحال أثناء الليل وحتى خلال فترة الظهيرة ".

وكانت عدة مناطق في وسط البلاد قد شهدت هطول أمطارا غزيرة منذ الأسبوع الماضي.