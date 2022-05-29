الإمارات تسجل 3 حالات جديدة بجدري القردة وتوصي بضرورة اتباع إجراءات الوقاية عند السفر

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بجدري القردة في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد و التقصي المبكر للمرض، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وأكدت الوزارة، أن مرض جدري القردة مرض فيروسي معد إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس كورونا، وتعد أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم و الرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها.

وأوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

و طمأنت وزارة الصحة، أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.

وأكدت أن الجهات الصحية بالدولة كافة تعتمد دليلا وطنيا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القردة، يشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي.

ودعت الوزارة الجمهور إلى ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر عن الجهات الصحية.