 كامل الوزير يكشف تفاصيل التعاقد على مشروع القطار الكهربائي - بوابة الشروق
الأحد 29 مايو 2022 11:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

كامل الوزير يكشف تفاصيل التعاقد على مشروع القطار الكهربائي

أحمد علاء
نشر في: الأحد 29 مايو 2022 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 29 مايو 2022 - 11:18 م

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مشروع القطار الكهربائي يشمل تسيير قطارات سريعة وإقليمية ونقل بضائع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن القطارات السريعة ستقف في عواصم المحافظات، موضحًا أن المشروع يضم ثلاث مراحل بإجمالي 60 محطة.

وأشار إلى شركة سكك حديد ألمانيا ستتولى تشغيل المشروع، وهي أقوى شركة تشغيل شبكات سكة حديد وتعمل في كل دول العالم.

وتابع: «كنت أتمنى المصريين يشغلوه بنسبة 100% لكن هذا القطار يحتاج صيانة من نوع خاص وقطع غيار خاصة، ولذا تعاقدنا مع سيمنز على الصيانة لمدة 15 سنة بقطع غيار أصلية».

وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك