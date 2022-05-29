كامل الوزير يكشف تفاصيل التعاقد على مشروع القطار الكهربائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مشروع القطار الكهربائي يشمل تسيير قطارات سريعة وإقليمية ونقل بضائع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن القطارات السريعة ستقف في عواصم المحافظات، موضحًا أن المشروع يضم ثلاث مراحل بإجمالي 60 محطة.

وأشار إلى شركة سكك حديد ألمانيا ستتولى تشغيل المشروع، وهي أقوى شركة تشغيل شبكات سكة حديد وتعمل في كل دول العالم.

وتابع: «كنت أتمنى المصريين يشغلوه بنسبة 100% لكن هذا القطار يحتاج صيانة من نوع خاص وقطع غيار خاصة، ولذا تعاقدنا مع سيمنز على الصيانة لمدة 15 سنة بقطع غيار أصلية».

وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.