أوقاف مطروح: إنشاء مجلسين للإفتاء للرد على استفسارات الأهالى

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة أوقاف مطروح،عن إنشاء مجلسين للافتاء بمسجد الملك يشارك فيه المجلس الافتائي، وكبار الأئمة من المتخصصين في علم الشريعة كما يشارك فيه قيادات المديرية، للرد على استفسارا الأهالي.

وأوضح وكيل وزارة مطروح، أن اختصاص مجلسى الفتوى، هو الرد على جميع الفتاوى ويتم إصلاح ذات البين من خلال اللجنة الشرعية بالمديرية، وتمتد للمساجد الكبيرة للتيسير على طلاب الفتوى وراغبي الإصلاح، وهناك مجلس إفتائي تقوم به سهير السنهوري الواعظة المتطوعة بمسجد أبو قديرة للرد على أسئلة السيدات.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن نشاطات مديرية أوقاف مطروح الدعوية التي شملت النشاط الصيفي تحت عنوان حق الطفل، والمقارئ التي أقيمت للجماهير والأمسيات الدينية التي تغطي جميع مدن وبوادي مطروح ويشارك فيها عدد كبير من أئمة المساجد.