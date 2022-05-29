قال رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة بنظام البوكلت كان يتطلب وقتا وجهدا لأنه كان يعتمد على البشر، وبالتالي كان التصحيح يحدث فيه بعض الأخطاء؛ لهذا جاء القرار منذ العام الماضي بإلغاء نظام البوكلت في امتحانات الثانوية العامة واستبداله بنظام البابل شيت ليتم التصحيح إلكترونيا بدون تدخلات بشرية، وسيتم تطبيقه أيضا في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأضاف، في حوار لقناة "مدرستنا"، أن البابل شيت عبارة عن ورقة يسجل فيها الطالب إجاباته، مشيرا إلى أنه ليس مطلوبا من الطالب إلا أن يقوم بعمل علامة على الإجابة الصحيحة التي يريد أن يختارها في ورقة البابل شيت.

وقدم إرشادات هامة للإجابة في البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة، وهي أن يكتب الطالب بياناته بشكل صحيح (الاسم - اسم المادة - تاريخ الامتحان - رقم الجلوس)، وكتابة رقم الجلوس لابد أن تكون بشكل صحيح، إما كله بالأرقام العربية، أو كله بالأرقام الإنجليزية، ولابد من نقل كود الامتحان المكون من 6 أرقام من على ورقة الأسئلة إلى البابل شيت بشكل صحيح، لأنه لو مكتوب بشكل خطأ ستسير ورقة البابل شيت في اتجاه آخر أثناء التصحيح الإلكتروني.

وأشار إلى أن كل امتحان يكون له 4 نماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة منعا للغش، وكل نموذج له كود خاص به، وكل نموذج يتم تصحيحه إلكترونيا وفقا للكود الخاص به؛ لذا فكتابة الكود بشكل صحيح أمر غاية في الأهمية.

وشرح طريقة الإجابة على الأسئلة في البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة قائلا إن كل سؤال يكون له 4 اختيارات (أ - ب - ج - د)، والأسئلة مقسمة بشكل لا يجعل العين تتوه وقت الإجابة هذا العام، واستخدام المسطرة والقلم الرصاص للمرور على سؤال سؤال واختيار الإجابة الصحيحة، وتظليل دائرة الإجابة الصحيحة بالقلم الرصاص أولا، وبعد التأكد من أنها الإجابة النهائية استخدم القلم الجاف، لو أراد الطالب تغيير الإجابة بعد تظليلها بالقلم الجاف، عليه عمل علامة خطأ على الإجابة الخاطئة التي تريد إلغاءها ثم ظلل دائرة الإجابة الصحيحة، ولو قام الطالب بتظليل إجابتين دون شطب إحداهما؛ يحصل على (صفر) في هذا السؤال.