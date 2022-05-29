فقدان طائرة على متنها 22 شخصا في رحلة داخلية في نيبال

أعلن مسؤولون اليوم الأحد فقدان طائرة صغيرة تقل 22 شخصا، طاقم مؤلف من 3 أشخاص و19 راكبا من منطقة بوسط نيبال.



وذكرت تقارير أن طائرة تابعة لشرطة تارا إير للطيران كانت في طريقها من مدينة بوخارا إلى مدينة جومسوم في نيبال اختفت من على شاشات الرادار صباح اليوم.



وأفادت صحيفة كاتمندو بوست أن مسؤولا بشركة الطيران قال إن الطائرة اقلعت من بوخارا، وفُقد الاتصال بها الساعة التاسعة وخمسة وخمسين دقيقة بالتوقيت المحلي صباحا.



وقال المتحدث باسم شرطة نيبال بيشنو كومار كيه سي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) " هناك أربعة هنود ومواطنان ألمان و16 نيباليا كانوا على متن الطائرة".



وأضاف أن عملية البحث الجوي والبري جارية لتحديد موقع الطائرة المفقودة.



وأوضح" لم نتمكن من إرسال طائرات مروحية بسبب الطقس السيئ في المنطقة".