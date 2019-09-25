قال الإعلامي عمرو أديب، إن مباراة ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، كان من الوارد أن تنتهي في النصف ساعة الأولى، لافتًا إلى أن «السيرك الكروي الذي سيطر على عقلية العالم، انتهى بفوز النادي الملكي».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن سيركًا جديدًا يسيطر على مصر وإفريقيا يوم الاثنين المقبل، معربًا عن أمنياته للنادي الأهلي بأن يحقق النجاح، في مباراته أمام والوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع: «حزن شديد يظهر على محمد صلاح، خاصة أنه كان يتمنى تحقيق الثأر، لكن يخطف ريال مدريد المباراة، والمدرب الأسطورة كارلو أنشيلوتي يستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع نوادي مختلفة».

وذكر أن العارضة والحظ والتوفيق لم يكن مع ليفربول في الشوط الأول، واصفًا كريم بنزيمة بأنه «لاعب أسطوري وعظيم، استطاع أن يملأ فراغ كريستيانو رونالدو، ويعود من الإحباط إلى واحد من أعظم اللاعبين في العالم».

وأكد أن «بنزيمة» يستحق جائزة أفضل لاعب هذا العام، لو حصل عليها، بالإنجاز وكم البطولات التي أحرزها مع فريقه، مشيدًا بمدرب ليفربول يورجان كلوب: «مدرب محترف ويجيد توجيه لاعبيه وإظهار المواهب الحديدة».

وأردف: «في النهاية الجائزة للخبرة والأقدم والخلاصة، واللاعب الذي استطاع أن يكون له تاريخ دولي كبير ويلعب مباريات كثيرة، وينجح في مباراة مثل هذه ويخطفها تحت أي ظرف، وفي النهاية الكرة لا تعرف إلا الأهداف».

وتوج فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة 1-0 على نظيره ليفربول الإنجليزي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب «دي فرانس»، في نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.