مياه الشرب بسوهاج تستقبل وفد الوكالة الأمريكية للتنمية لبحث مخرجات برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج صباح اليوم، اجتماع ضم المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونادر مكرم وأحمد القوسي المسئوليين الماليين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئولى المكتب الاستشارى تترا تك ومسئولي الشركة؛ لاستعراض مخرجات برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يستهدف استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أصول الشركة واستدامتها صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتطبيق ومنظومة خفض فاقد المياه وتطبيق البرنامج الإلكتروني ساب "SAP" لميكنة العمليات المالية والفنية وذلك بهدف التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء.

وذكرت المهندسة شيماء محمد محمد رئيس قطاع التخطيط أن الاجتماع تناول أيضا تطبيق برنامج ماكسيمو والذى تم استخدامه لإدارة الأصول هذا بالإضافة إلى تناول دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مجال ترشيد الطاقة وتقليل المياه الغير محاسب عليها وميكنة منظومة القراءة والتحصيل وتاهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الأيزو 17025.

جدير بالذكر أنه عقب الاجتماع تفقد وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مقر الخط الساخن 125 ومركز خدمة عملاء سوهاج ومقر تطبيق برنامج ماكسيمو ومشروع صرف صحى الشوكا الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة ٧٥ مليون جنيه والحاصل على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM ومشروع صرف صحي السلامون الممول بقيمة 50 مليون جنيه والحاصل أيضا على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.