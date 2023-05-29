ضبط متهم استولى على 25 مليون جنيه من شركة مملوكة للدولة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة حاول غسل 25 مليون جنيه استولى عليها من إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى قيام (مالك إحدى الشركات - مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة، وعدم التزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات)، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.