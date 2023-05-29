أبو الغيط: مبادرة البحر الأسود للحبوب مهمة لاستقرار سوق الغذاء العالمي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، المنسق الأممي لمبادرة البحر الأسود للحبوب عبد الله دشتي.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط وجه الشكر إلى المنسق الأممي على جهوده وفريقه لتنفيذ المبادرة ميدانيا بالرغم من الظروف السائدة والتعقيدات الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أهمية استمرارها لتعزيز استقرار سوق الغذاء العالمية والتي تشهد ارتفاعات مقلقة لأسعار المواد الأساسية.

واستمع الأمين العام باهتمام إلى الشرح المفصل الذي قدمه دشتي حول آليات عمل المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع طرفي النزاع (روسيا وأوكرانيا).

وقال المنسق الأممي إن "المبادرة منذ إعلانها في يوليو 2022، مكّنت من توفير أكثر من 50 مليون طن من السلع والحبوب في السوق العالمية، وقد استفادت الدول العربية من ثلثها، في فترة شهد فيها معروض سلة الغذاء اضطرابات مقلقة بسبب أزمة كوفيد 19 والحرب والجفاف".

وكان قد تم التوصل إلى المبادرة بوساطة الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا.

كما أعرب أبو الغيط، عن تأييده للمبادرة لما لها من أهمية كبيرة في ضمان توفير الحبوب الأساسية للدول الأكثر استهلاكا ومنها دول عربية، متمنيا أن تحظى بدعم أكبر من كل الأطراف لضمان استمرارها.

وأكد في ذات السياق، دعم الجامعة العربية لكل الجهود التي من شأنها تعزيز استقرار سوق الغذاء العالمية وتقليل فجوة الغذاء على المستوى العالمي.