الرئيس الأوغندي يوقع مشروع قانون لفرض عقوبات أغلظ على المثليين تشمل الإعدام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات أغلظ على أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (إل جي بي تي كيو).

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن العقوبات الجديدة تشمل أحكاما بالإعدام وبالسجن المؤبد.

وأعلن مكتب موسيفيني في منشور على حسابه على موقع تويتر، أن الرئيس وافق على مشروع القانون، الذي صار قانونا الآن.

وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إقرار عقوبة الاعدام بحق المثليين المدانين بالاغتصاب أو ممارسة الجنس مع قصر أو أشخاص يعانون من إعاقات.

ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترة تصل إلى 20 عاما لمن يدافعون - سواء كانوا أشخاصا أو جماعات- عن أفراد مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

وقال سام جانافا الناشط المدافع عن أفراد مجتمع "ال جي بي تي"، إنه تم الشعور بتداعيات القانون قبل إقراره.

وأضاف أن المستشفيات ترفض استقبال المثليين بسبب خوفها من تعرضها للمضايقة من جانب الحكومة.

وتابع جانافا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم، أنها أخبار حزينة، أفرادنا سوف يلجأون إلى الاختباء.