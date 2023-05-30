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أعداد جريدة الشروق
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مسئولة فلسطينية: اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تتم بضوء أخضر منح لهم من قِبل الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:50 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:50 م

قالت مُحافِظة رام الله والبيرة الفلسطينية ليلى غنام، مساء اليوم الاثنين، إن اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتصاعدة على الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى ممتلكاته، هي نتيجة للضوء الأخضر الممنوح لهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتبادل الأدوار معهم.

ونبَّهت غنام، خلال جولة تفقدية لها في بلدة دير دبوان شرق رام الله، حيث تعرض عدد من السكان الفلسطينيين لهجوم عنيف من قبل المستوطنين، إلى مخاطر استمرار هذه الاعتداءات والهجمات على السكان العزل، مندددة بالصمت العالمي المريب عن هذه الجرائم.

كان مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، قد هاجموا المواطنين الفلسطينيين في منطقة "الشيخ عمار" جنوب شرق بلدة دير دبوان، ما أدى لإصابة أربعة منهم، كما أحرقوا أراضي مزروعة بالقمح، وحاولوا إحراق منزل فلسطيني، واعتدوا على عدد من المنازل ومركبات المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها.


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