سعد الدين الهلالي: حج الشخص المقترض كمناسك سليم لكنه يورط نفسه في دَين

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الحج لا يكون إلا بالاستطاعة، مستشهدًا بقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن غير المستطيع يجوز له الحج بطريقة أو بأخرى، مشيرًا إلى أنه لا يفضل اقتراض الشخص من أجل أداء المناسك.



وأكمل: «القرض في ذاته مشروع، لكن المشروع والحلال ليس معناه أن يؤتى به، ولكن معناه أن الله يفوضه لصاحب الشأن».



ولفت إلى أن حج الشخص المقترض كمناسك سليم؛ لكنه ورط نفسه في قرض، متسائلًا: «هتحط نفسك في دين ليه؟ ليه تسافر لعمل حج وعمرة وليس واردأ أنك تسدد ما اقترضته للآخرين؟».



وعن قول خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز قول إن «النبي مات»، أرجع الأمر إلى أن «الجندي» صرح بذلك تأدبًا مع النبي.



وأشار إلى أن الصحابة والتابعين والقرآن استخدموا لفظ «الموت» مع النبي، مدللًا بقوله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون»، وقوله: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم».