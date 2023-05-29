أوزيل ينشر مجددا صورة مع أردوغان بعد فوزه في الانتخابات التركية

نشر لاعب خط وسط منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل مجددا صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في انتخابات الإعادة الرئاسية والحصول على فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات.

ونشر أوزيل /34 عاما/ مساء الأحد ، صورة على حسابه الشخصي عبر إنستجرام يظهر فيها مع أردوغان أمام طائرة. كما تظهر في الصورة زوجة الرئيس، أمينة أردوغان.

وكان أوزيل، المولود في ألمانيا لكنه من أصول تركية، لاعبا رئيسيا في منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014.

وأرفق أوزيل بالصورة المنشورة عبارة "الحمد لله" متبوعا بقلب وعلم تركيا. وكان أوزيل نشر قبل الانتخابات صورة مختلفة تظهره مع أردوغان مرفقة بعبارة "نحن دائما معك، سيدي الرئيس"باللغة التركية.

وفاز أردوغان،69 عاما، في انتخابات الإعادة التي جرت يوم الأحد ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وحصل أردوغان على حوالي 52% من الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو على حوالي 48 %، وفقا للنتائج الأولية الصادرة من سلطة الانتخابات.

وتصدر أوزيل عناوين الصحف في 2018 عندما اعتزل اللعب مع المنتخب الألماني بعد خروجه المبكر من كأس العالم. واتهم أوزيل قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية بسبب خلفيته التركية. ولعب 92 مباراة مع منتخب ألمانيا.