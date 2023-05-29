وزير داخلية لبنان: القوى الأمنية تتابع قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، مساء اليوم الإثنين، على أن القوى الأمنية تتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت، مشيرا إلى أن ما حدث يمس علاقة لبنان مع أشقائه.

وقال مولوي، في تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل: "نتابع مع شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودي في بيروت ونحن على تواصل بأدق التفاصيل مع السفير السعودي لدى بيروت وليد بخاري".

وأضاف: "دائما وبيد من حديد نعمل لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان"، مشيرا إلى أن ما حدث " يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا".

وأعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، في بيان على حسابها على "تويتر"، مساء اليوم الإثنين، عن "تلقيها بلاغا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد الموافق 8 ذو القعدة 1444 هجري الموافق 28 مايو 2023".

وأضافت: "في هذا السياق تتواصل السفارة مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن، سائلين المولى عزّ وجل أن يعيده لذويه سالما".