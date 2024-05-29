 كتلة الحوار: إسرائيل تريد نقل المفاوضات لقطر.. ومصر تقف حجر عثرة أمام طموح نتنياهو ‏ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتلة الحوار: إسرائيل تريد نقل المفاوضات لقطر.. ومصر تقف حجر عثرة أمام طموح نتنياهو ‏

الجيش الإسرائيلي جديد
الجيش الإسرائيلي جديد
محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 12:55 ص

شدد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على أهمية الدور القوي الذي تلعبه مصر في ملف ‏إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.‏
وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن ‏محاولات الزج باسم شخصية مصرية صاحبة باع طويل في المفاوضات خلال تقرير إحدى وسائل ‏الإعلام الأمريكية الأيام الماضية؛ يعد محاولة لـ «إبعاد هذا الشخص المتميز والعظيم»‏‎ ‎عن مسار ‏المفاوضات‎.‎
وأشار إلى رغبة إسرائيل في نقل مفاوضات الهدنة إلى قطر بدلا من القاهرة، مؤكدا أن ذلك يدلل ‏بأن «مصر تقف حجر عثرة أمام الطموح الإسرائيلي في تصفية القضية والتهجير القسري»، ‏مضيفا: «إسرائيل تريد أن تدوس على الشعب الفلسطيني، وتمنع المساعدات وتضغط عليهم ‏لأقصى درجة». ‏
وأضاف أن كل ذلك يدلل على «موقف مصر الصلب»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطر لن تقبل ‏التفاوض حتى في قطر دون طرف مصري، لأن مصر بمثابة «البوابة».‏
وأكد أن التقارب المصري الصيني، وزيارة الرئيس السيسي للصين، تعد خطوة إيجابية للسياسة ‏المصرية، لا سيما وأن‎ ‎الصين دولة تعترف بفلسطين.‏
وذكر أن النهج الدبلوماسي الصيني يشبه النهج المصري، موضحا أنها ترتكز على الحلول ‏المعتمدة على التسويات، على الرغم من قوتها العسكرية الكبيرة، على غرار مصر التي تمتلك ‏أقوى جيش عربي، وأقوى جيش في المنطقة، وتحتل التصنيف الحادي عشر عالميًا.‏

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