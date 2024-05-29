شدد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على أهمية الدور القوي الذي تلعبه مصر في ملف إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن محاولات الزج باسم شخصية مصرية صاحبة باع طويل في المفاوضات خلال تقرير إحدى وسائل الإعلام الأمريكية الأيام الماضية؛ يعد محاولة لـ «إبعاد هذا الشخص المتميز والعظيم» عن مسار المفاوضات.
وأشار إلى رغبة إسرائيل في نقل مفاوضات الهدنة إلى قطر بدلا من القاهرة، مؤكدا أن ذلك يدلل بأن «مصر تقف حجر عثرة أمام الطموح الإسرائيلي في تصفية القضية والتهجير القسري»، مضيفا: «إسرائيل تريد أن تدوس على الشعب الفلسطيني، وتمنع المساعدات وتضغط عليهم لأقصى درجة».
وأضاف أن كل ذلك يدلل على «موقف مصر الصلب»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطر لن تقبل التفاوض حتى في قطر دون طرف مصري، لأن مصر بمثابة «البوابة».
وأكد أن التقارب المصري الصيني، وزيارة الرئيس السيسي للصين، تعد خطوة إيجابية للسياسة المصرية، لا سيما وأن الصين دولة تعترف بفلسطين.
وذكر أن النهج الدبلوماسي الصيني يشبه النهج المصري، موضحا أنها ترتكز على الحلول المعتمدة على التسويات، على الرغم من قوتها العسكرية الكبيرة، على غرار مصر التي تمتلك أقوى جيش عربي، وأقوى جيش في المنطقة، وتحتل التصنيف الحادي عشر عالميًا.