شدد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، على أهمية الدور القوي الذي تلعبه مصر في ملف ‏إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.‏

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، إن ‏محاولات الزج باسم شخصية مصرية صاحبة باع طويل في المفاوضات خلال تقرير إحدى وسائل ‏الإعلام الأمريكية الأيام الماضية؛ يعد محاولة لـ «إبعاد هذا الشخص المتميز والعظيم»‏‎ ‎عن مسار ‏المفاوضات‎.‎

وأشار إلى رغبة إسرائيل في نقل مفاوضات الهدنة إلى قطر بدلا من القاهرة، مؤكدا أن ذلك يدلل ‏بأن «مصر تقف حجر عثرة أمام الطموح الإسرائيلي في تصفية القضية والتهجير القسري»، ‏مضيفا: «إسرائيل تريد أن تدوس على الشعب الفلسطيني، وتمنع المساعدات وتضغط عليهم ‏لأقصى درجة». ‏

وأضاف أن كل ذلك يدلل على «موقف مصر الصلب»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن قطر لن تقبل ‏التفاوض حتى في قطر دون طرف مصري، لأن مصر بمثابة «البوابة».‏

وأكد أن التقارب المصري الصيني، وزيارة الرئيس السيسي للصين، تعد خطوة إيجابية للسياسة ‏المصرية، لا سيما وأن‎ ‎الصين دولة تعترف بفلسطين.‏

وذكر أن النهج الدبلوماسي الصيني يشبه النهج المصري، موضحا أنها ترتكز على الحلول ‏المعتمدة على التسويات، على الرغم من قوتها العسكرية الكبيرة، على غرار مصر التي تمتلك ‏أقوى جيش عربي، وأقوى جيش في المنطقة، وتحتل التصنيف الحادي عشر عالميًا.‏