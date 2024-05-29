قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة تتحمل 105 قروش من سعر التكلفة الفعلية لرغيف الخبز المدعم، موضحًا أن المواطن يستفيد من ترشيد الدعم.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الأربعاء، أن دعم الخبز سيستمر، موضحا أن لا تعمل على خفض الدعم لكنّها تعمل على ترشيده.

وأشار إلى أنّ هذا الترشيد يعني توفير جزء من الموارد التي تستخدم إما لتحسين الخدمة أو توجيهها إلى خدمات أخرى لصالح المواطنين.

ونوه بأن ما يتم توفيره من تحريك الأسعار ولو بجزء بسيط يُسهم في توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة والاستمرار في القدرة على تقديمها واستدامتها.

ولفت إلى أن هذه الموارد قد يتم توفيرها لخدمات أخرى بما يعود بالنفع على المواطنين، متابعًا: «في جميع الأحوال.. المواطن مستفيد من ترشيد الدعم».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل.

وصرح مدبولي في مؤتمر صحفي، بأن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وأن سعر الخبز خلال هذه الفترة تضاعف عدة مرات.