وزير الاقتصاد الألماني يدعو إلى الاعتدال في الجدل حول فرض جمارك عقابية ضد الصين

في الجدل حول إمكانية فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية عقابية على الصين، حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الألماني.

وقال هابيك في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الصادرة اليوم الأربعاء: "بالطبع يتعين التحقق بعناية من أن الإجراءات ستفيد أكثر مما ستضر... من المهم التصرف بطريقة هادفة"، مشيرا إلى أن هناك شكوكا في أن الصين تعمل على تقويض التجارة العالمية العادلة من خلال عروض الإغراق، ولذلك فإنه من الجيد أن تتحقق المفوضية الأوروبية من ذلك الآن.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في السابق تعريفات جمركية خاصة على واردات السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات من الصين. وتتهم الولايات المتحدة بكين بالإخلال بالمنافسة من خلال الدعم الحكومي. وطالبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتشكيل جبهة واضحة وموحدة من الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة فائض القدرة الإنتاجية للصين، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم برد فعل بعد.

وقال هابيك: "لقد قمنا بإعادة تقييم علاقتنا مع الصين خلال هذه الفترة التشريعية"، مضيفا أنه كان يُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة باعتبارها طاولة عمل رخيصة، ثم باعتبارها سوق مبيعات كبيرة، مشيرا إلى أن الصين لا تزال بالطبع شريكا تجاريا مهما، وقال: "وفي الوقت نفسه نحتاج إلى تفكير متوسط ​​وطويل المدى".

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر طالب من قبل أيضا باتباع نهج مدروس تجاه مسألة فرض تعريفات عقابية محتملة ضد الصين، مضيفا أنه يتعين الرد على الإغراق والممارسات غير العادلة، لكن دون إضعاف التجارة العالمية الحرة والعادلة ككل.