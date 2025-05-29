نشرت القناة «12» العبرية، مساء اليوم الخميس، تفاصيل جديدة متعلقة بخطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القناة العبرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيضمن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وأن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار الدائم ستكون «جادة»، لكنه لن يضمن إنهاء الحرب.

وأشارت إلى أن الخطة تنص على انسحاب إسرائيل في اليوم الأول من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا شمال محور نتساريم، وفي اليوم السابع من الأراضي التي احتلتها جنوب المحور.



وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول توزيع المساعدات الإنسانية، ذكرت القناة أن «توزيع المساعدات سيتم بمشاركة الأمم المتحدة، لكنه لا يوضح أين أو كيف سيتم توزيعها».

من جانبها، قالت قناة «العربية» إنها حصلت على نسخة من «وثيقة ويتكوف» للاتفاق المحتمل بين حماس وإسرائيل.

وذكرت أن الوثيقة تتضمن وقف إطلاق النار لـمدة 60 يومًا، موضحة أن الرئيس ترامب سيضمن التزام إسرائيل.

وأوضحت أن حماس ستطلق سراح 10 رهائن أحياء وجثامين 18 في اليومين الأول والسابع، دون مظاهر احتفالية، كما ستقدم في اليوم العاشر معلومات كاملة عن الأسرى المتبقين.

وأفادت بأن الخطة تشمل بدء مفاوضات بشأن ترتيبات وقف دائم للنار في اليوم الأول من الهدنة، قائلة إن «أمريكا ومصر وقطر ستضمن استمرار وقف النار لمدة 60 يوما ولأي تمديد محتمل».

وأضافت أن مبعوث ترامب الخاص سيستكمل تفاصيل الاتفاق ويتولى رئاسة المفاوضات، مؤكدة أن ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق غزة وسيعلن عنه شخصيا.

ولفتت إلى إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على وقف النار، موضحة أن توزيع المساعدات سيتم بواسطة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.