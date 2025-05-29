محافظ سوهاج يتفقد مشروعات التطوير والتجميل في جولة مسائية

أجرى اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية في عدد من الشوارع والميادين بنطاق مدينة سوهاج، بحضور اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور طلعت علي، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس علي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس حاتم عمر، مدير مديرية الطرق، وأحمد الشطوري، رئيس حي غرب، وعلي لطفي، رئيس حي شرق.

تضمنت الجولة تفقد منطقة السوق القديم ومحيط "إيديال" بمدينة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل بها. اطمأن المحافظ على تنفيذ التوصيات التي صدرت خلال زيارته الأخيرة للموقع، حيث تم تعزيز الإضاءة بالمنطقة، والانتهاء من تركيب مقاعد انتظار للمواطنين.

كما تفقد أعمال تطبيق الهوية البصرية بميدان الثقافة، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة نفق العروبة، وإضفاء الهوية البصرية عليه.

كما تفقد المحافظ شارع الجرجاوية، والكورنيش الغربي، وتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة بوابات الكورنيش، وإضفاء الهوية البصرية عليها، وكذلك نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروع تطوير ورفع كفاءة المرسى السياحي بالكورنيش.

وطالب المحافظ بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، ضمن خطة المحافظة لتطوير المنطقة بالكامل، وتحويل الكورنيش الغربي إلى متنزه ومتنفس لخدمة أهالي المحافظة.

التقى اللواء سراج خلال الجولة العديد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم، موجهًا بتنفيذها بشكل فوري، كما اطمأن منهم على مستوى الخدمات المقدمة، ومدى رضاهم عنها.