رفع علم الولايات المتحدة على مقر إقامة السفير الأمريكي في دمشق

شهد وزير وزير الخارجية والمغتربين في سوريا،أسعد الشيباني، مراسم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن بالعاصمة دمشق في حضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك- حسب الوكالة السورية للإعلام سانا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم، أنّ المبعوث الأمريكي الجديد إلى دمشق توماس باراك يُدرك جيداً الإمكانات الكبيرة للعمل مع سوريا.

وفي منشور على موقع الخارجية الأمريكية في منصة إكس، قال ترامب: “يسعدني تولي توماس باراك منصب المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، فهو على إدراك كامل بوجود إمكانات كبيرة للعمل مع دمشق من أجل تحسين العلاقات، وإرساء السلام، ووقف التطرف في الشرق الأوسط”.