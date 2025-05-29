آلاف العرب يتظاهرون في بئر السبع ضد هدم إسرائيل منازل بالنقب

تظاهر آلاف المواطنين العرب، الخميس، في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل ضد سياسة تل أبيب هدم المنازل والتهجير بالنقب جنوبا.

ونظمت المظاهرة تحت عنوان "صفا واحدا من أجل بيوتنا ومن أجل كرامتنا" في وقت عمّ فيه الإضراب البلدات العربية في النقب.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "النقب ليست للبيع ولا للتهجير"، و"لن نرحل عن أرضنا"، و"الأرض أرضنا ولن نرحل" و"كفى للهدم. نريد حلا. لا تدميرا".

كما حمل متظاهرون الأعلام السوداء ورددوا شعارات ضد التهجير وهدم المنازل، وفق مراسل الأناضول.

وجاءت المظاهرة، بدعوة من الهيئات التمثيلية العربية في النقب، في ظل تزايد عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل العربية.

وتبرر السلطات الإسرائيلية الهدم بعدم وجود تراخيص بناء ولكن المواطنين العرب يقولون إنها نتاج سياسة التمييز الإسرائيلية.

وتتواجد في النقب العديد من البلدات التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بوجودها في وقت تخطط فيه الحكومة الإسرائيلية لبناء بلدات لليهود في المنطقة.

النائب العربي بالكنيست أيمن عودة، قال في منشور على "فيسبوك" إن "المظاهرة في النقب هي واحدة من أكبر المظاهرات ضد الهدم والترحيل".

وأضاف: "القاعدة واضحة: إذا كان الهدم نُزهة فالشرطة ستهدم كل يوم. وإذا عزم الناس على التصدّي فالمؤسسة الحاكمة ستعمل لذلك ألف حساب".

وتابع عودة: "هذه المظاهرة الجبّارة، خاصة بحضور آلاف الشباب، توصل رسالة بأننا جاهزون لبذل كل غالٍ ونفيس للحفاظ على أرضنا وبيوتنا".

أما النائب العربي في الكنيست يوسف العطاونة، فقال في منشور على فيسبوك: "لقد أكدت هذه المظاهرة أن شعبنا موحّد في موقفه، ثابت في انتمائه، وراسخ في إصراره وأنه لا شرعية لأي مخطط يستهدف وجودنا وكرامتنا".

وأضاف: "هذه المظاهرة هي محطة نضالية وليست نهاية الطريق، بل فصل جديد في مسار طويل عنوانه: الحق في الأرض، والمسكن، والوجود".

وتابع العطاونة: "نقولها بوضوح: كل مخططات وكل مشاريع الاقتلاع والتهجير، ستسقط أمام وحدة شعبنا وصموده، وبالعمل النضالي الشعبي والرسمي على كل المستويات".

وأردف: "نحن لا نطلب إحسانًا، بل ننتزع حقًّا ونرفض أن نُعامل كغرباء في أرضنا، ونرفض أن يُرسم مستقبلنا بقرارات فوقية ومعايير عنصرية، مطالبنا محصّنة بالحق والعدالة، ولن نتراجع حتى ينال أهلنا في النقب حقوقهم كاملة غير منقوصة".

من جهته قال النائب العربي في الكنيست وليد الهواشلة، في كلمة أثناء المظاهرة: "النقب قال كلمته: نضالنا مستمر والكرامة لا تساوم".

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط مكان المظاهرة دون تسجيل اشتباكات، وفق مراسل الأناضول.​​​​​​​