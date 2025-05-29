قال مسئولون، إنه بعد عام تقريبا من تعليق خفر السواحل الأمريكي البحث عن أسرة من 4 أفراد كانت قد فقدت بعد انقلاب قاربها في المياه قبالة جنوب وسط ألاسكا، جرى العثور على القارب ورفات بشرية.

وأفاد بيان أصدرته إدارة السلامة العامة في ألاسكا أمس الأربعاء، بأن الكشف جاء بعدما عرضت في أبريل شركات خاصة في الولاية، بينها واحدة تستخدم الموجات الصوتية (السونار)؛ للبحث تحت المياه، المساعدة في البحث عن الأسرة التي تنحدر من تكساس.

وقالت إدارة السلامة العامة، إن الشركات عثرت على القارب المفقود و رفات بشرية على عمق 55 مترا في خليج كاتشماك بالقرب من هومر أوائل الشهر الجاري.

ثم تمكن الغواصون، من الولاية من استعادة ثلاث مجموعات من الرفات من القارب الغارق خلال الغوص يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقل الرفات لمكتب الطب الشرعي بالولاية لفحصها والتعرف عليها بحسب إدارة السلامة العامة، دون الإشارة للمدة التي ستستغرقها عملية التعرف على الرفات.

وجرى إطلاق البحث عن الأسرة في أغسطس بعد ورود تقرير أن المياه بدأت تتسرب إلى قارب ألومنيوم يبلغ طوله 8.5 مترا على متنه ثمانية أشخاص، بحسب ما قاله خفر السواحل الأمريكي آنذاك.