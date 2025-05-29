أعلن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، تراجعه عن قرار الاستقالة من منصبه، وذلك عقب اجتماع ودي جمعه اليوم باللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والرياضيين.

شهد اللقاء أجواءً إيجابية تناولت سبل دعم النادي المصري خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستقرار الإداري والفني للفريق لمواصلة نتائجه في مختلف البطولات.

كما ثمّن المحافظ الدور الكبير لمجلس الإدارة، مؤكدًا دعمه الكامل للنادي، وحرصه على توفير مناخ ملائم لتحقيق الإنجازات، وإسعاد جماهير بورسعيد الوفية.

وفي خطوة مهمة نحو تطوير الموارد المالية للنادي، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تأسيس "شركة النادي المصري للاستثمار"، بالشراكة بين النادي ومحافظة بورسعيد.

وستُعنى الشركة بإدارة المشروع الاستثماري المزمع إقامته على كامل الأرض المجاورة لاستاد النادي المصري الجديد، وهو المشروع الذي من المنتظر أن يدرّ عوائد مادية ضخمة تسهم في تلبية احتياجات النادي، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورجب عبد القادر نائب رئيس النادي، ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة.

من جانبه، أعرب كامل أبو علي عن تقديره لمحافظ بورسعيد، مشيدًا بتفهمه لمتطلبات المرحلة، وحرصه الدائم على دعم النادي.

كما أكد أن قراره بالاستمرار جاء استجابةً لرغبة جماهير المصري والمسؤولين، وتغليبًا لمصلحة النادي فوق أي اعتبارات شخصية.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة شاملة لدعم الكيانات الرياضية الكبرى بالمحافظة، وعلى رأسها النادي المصري، لما يمثله من قيمة تاريخية وشعبية كبيرة داخل بورسعيد وخارجها.