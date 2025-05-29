فيفا يُعلن إيقاف قيد جديد لنادي الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا، إيقاف نادي الزمالك عن قيد اللاعبين لثلاث فترات انتقال متتالية، في ضربة موجعة للفريق قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية، التي كان يعوّل خلالها على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وورد القرار ضمن التحديث الأسبوعي الصادر من «فيفا» والمتعلق بالعقوبات الموقعة على الأندية، حيث تضمن البيان إدراج نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الممنوعة من القيد بسبب قضية مالية جديدة لم يُفصح عن تفاصيلها حتى الآن.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن رفع الإيقاف السابق، بعد تسوية مستحقات المدرب البرتغالي الأسبق جايمي باتشيكو، بالإضافة إلى إنهاء أزمة مستحقات اللاعب المغربي السابق خالد بوطيب، ما أثار تفاؤلًا بشأن عودة النادي لسوق الانتقالات.

ويأتي هذا الإيقاف الجديد ليضع الزمالك في موقف حرج، ويزيد من تعقيد استعداداته للموسم المقبل، في ظل سعيه للمنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة فاركو، في ختام مباريات الفريق بالدور النهائي من مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.