مشاهير بريطانيون يدعون حكومتهم لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

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دعا أكثر من 300 شخصية مشهورة في بريطانيا، الخميس، الحكومة إلى "إنهاء تواطئها في الجرائم المرتكبة بغزة" ووقف مبيعات السلاح إلى إسرائيل.

جاء ذلك في رسالة وقعها هؤلاء المشاهير وأرسلت إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بحسب قناة سكاي نيوز المحلية.

وطالب المشاهير الحكومة البريطانية بوقف مبيعات السلاح لإسرائيل والسماح للمنظمات الإنسانية بدخول غزة ولعب دور في الوساطة لوقف إطلاق النار.

وذكرت الرسالة أن إسرائيل تستخدم أسلحة وذخائر مشتراة من بريطانيا، وأن القنابل التي تسقط على رؤوس الأطفال الفلسطينيين في غزة محملة بقطع مصنعة في شركات بريطانية.

ودعت الرسالة رئيس الوزراء البريطاني إلى التحرك والتحلي بالشجاعة لوقف معاناة الأطفال الفلسطينيين في غزة.

ومن بين الموقعين على الرسالة المغنيات دوا ليبا وآني لينوكس وبالوما فيث، والممثلون بنديكت كومبرباتش ولينا هيدي وتيلدا سوينتون وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.