 مطروح: إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مطروح: إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية

أحمد سباق
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 3:04 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 3:04 ص

صرح الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بأنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لعدد 942 طالبًا وطالبة موزعين على 9 لجان.

وأوضح شيخ المنطقة الأزهرية المركزية بمطروح، في بيان إعلامي، أن ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 سينطلق غدًا الخميس بالمواد المقررة على طلاب القسم العلمي.

وأكد أنه تابع عن كثب مراكز توزيع الأسئلة وتأمينها، حيث شملت هذه المتابعة خمسة مراكز رئيسية لتوزيع الأسئلة، تقع في مناطق استراتيجية بالمحافظة لضمان سهولة وفعالية الوصول، وهي: مرسى مطروح، سيدي براني، سيوة، الضبعة، والحمام.

وشدد على حرص المنطقة الأزهرية على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب، مؤكدًا على الإجراءات الأمنية المشددة التي تم اتخاذها لتأمين عملية نقل وتوزيع الأسئلة، بالإضافة إلى تأمين اللجان الامتحانية.

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