وزير الخارجية يتفقد مقر السفارة المصرية في الرباط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مقر السفارة المصرية في الرباط ومكتب ملحقية الدفاع، ويلتقي بالعاملين بالبعثة والمكاتب الفنية، ويتفقد سير العمل بالقسم القنصلي بالسفارة.

كما بحث وزير الخارجية مع مجموعة من رجال الأعمال ورؤساء البنوك المغربية تعزيز الاستثمارات المغربية في مصر

استعرض الوزير عبد العاطي أداء الاقتصاد المصري وجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال عدد من التدابير لتيسير الإجراءات الجمركية والتجارية والتسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا.