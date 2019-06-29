قيادات حزبية: احتفالنا بالذكرى السادسة لـ 30 يونيو داخل مقار الأحزاب

أبو شقة: صالون الوفد الثقافى سينظم ندوة احتفالية كبرى والثورة أعادت الدولة إلى مكانتها الطبيعية بالعالم.. و«حماة وطن»: 30 يونيو أنقذت البلاد من الاقتتال الداخلى وقياداتنا ستتحدث عن الإنجازات الاقتصادية.. رئيس «الغد»: ندوات أمانات الحزب ستؤكد أهمية استكمال أهداف الثورة

اتفق عدد من ممثلى الأحزاب السياسية، على الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013، من خلال تنظيم عدة ندوات داخل مقار أحزابهم بجميع المحافظات، مؤكدين عدم تنظيم فاعليات احتفالية فى الشوارع والميادين.

وأشار ممثلى الأحزاب، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن الندوات المقرر تنظيمها ستتناول الحديث عن أهمية الثورة، واستكمال أهدافها، ودروها فى حماية الشعب المصرى من الفوضى فى ظل حكم جماعة الإخوان «الإرهابية».

وقال أمين عام حزب مستقبل وطن، حسام الخولى: إن الحزب ترك الحرية لأماناته فى جميع المحافظات فى اختيار طريقة الاحتفال بذكرى الثورة سواء بعقد الندوات أو المؤتمرات داخل المقار.

وأضاف الخولى أنه نظرا لتزامن احتفالات الثورة مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تقام فعالياتها بمصر، أعد الحزب أماكن بجميع المحافظات لمشاهدة المباريات، سيوزع خلالها شباب الحزب منشورات تتحدث عن الثورة، وأهدافها، ومدى أهميتها للشعب المصرى.

ومن ناحيته، أكد نائب رئيس حزب حماة وطن، محمد الغباشى، أن أمانات الحزب فى جميع المحافظات ستنظم ندوات للتعريف بالثورة فى ذكراها السادسة، وأهدافها التى قامت من أجلها، والتى من أهمها حماية الدولة من محاولة اختطافها من تنظيم الإخوان، الذى حاول أخونة مفاصل الدولة.

ولفت إلى أن الحزب سيكتفى بالندوات، ولن يقيم فاعليات فى الشارع، وسيكتفى بالتوافق مع الاحتفالات التى ستقيمها الدولة، حيث سيرتدى شباب الحزب زيا يحمل اسم «حماة الوطن»، وسيوزعون منشورات تتحدث عن الثورة، قائلا: «إن 30 يونيو أنقذت الوطن من الاقتتال الداخلى، بعدما أعلنت الجماعة الإرهابية عزمها تفجير مصر، كما ستوضح الندوات دور القوات المسلحة فى حماية الشعب المصرى، والوقوف مع إرادته».

ومن جهته، قال رئيس حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة: إن الحزب سيحتفل اليوم (السبت) بذكرى الثورة بحضور قيادات الوفد وكبار الشخصيات العامة، موضحا أن صالون الوفد الثقافى سينظم ندوة كبرى تحت عنوان «30 يونيو.. 6 سنوات من الحصاد» يتحدث خلالها عدد من الشخصيات العامة عن نتائج الثورة المثمرة خلال الست سنوات الماضية ودورها فى إنعاش الحياة السياسية والثقافية ووضع مصر على الخريطة الدولية، وبث الطمأنينة والسكينة داخل ربوع البلاد.

وتابع: أن الدولة المصرية منذ 30 يونيو عادت إلى مكانتها الطبيعية على مستوى العالم بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه بناء مصر الديمقراطية الحديثة بسواعد أبنائها المخلصين، وتكاتف جميع أجهزة الدولة المصرية من أجل تحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس حزب الغد، عادل عصمت، عزم أمانات الحزب تنظم عدة ندوات حول 30 يونيو، موضحا: «أن الحديث خلال تلك الندوات سيتضمن التأكيد على أهمية استكمال أهداف الثورة، وكيفية تحقيق ذلك».