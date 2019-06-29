وفد طبي إنجليزي يجري عمليات القسطرة القلبية للأطفال بمستشفيات قنا الجامعية

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، أعمال القافلة الإنجليزية المتخصصة في عمليات جراحة القلب للأطفال والقسطرة القلبية للأطفال في إطار مشروع قلوب صغيرة Little Heats برعاية المؤسسسة الخيرية الإنجليزية Muntada Aid العاملة في مستشفيات قنا الجامعية في الفترة من 28/6 حتى 6/7/2019.

وأشاد الدكتور عباس منصور، بالدور الكبير الذي تؤديه تلك الوفود الأجنبية نحو توفير الخدمات الطبية التي يحتاجها مواطن إقليم جنوب الصعيد والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمنطقة من خلال تبادل الخبرات، وذلك في إطار مشروع تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا والتي تتناول الجانب الإنشائي وتوفير المستشفيات المتخصصة.

وأكد كبير ميا Kabir Miah مدير المشروعات بمؤسسة Muntada Aid الخيرية الإنجليزية، أن تلك القافلة تأتي في إطار قوافل قلوب صغيرة Little Hearts التي ترعاها المؤسسة الإنجليزية بغرض توفير خبراء جراحة قلب الأطفال وخبراء القسطرة القلبية بالأماكن التي تحتاج إلى تلك الخدمة والرعاية الطبية، مؤكدًا أن تلك الزيارة هي الثانية لهم في مصر، مشيدًا بمستوى التجهيزات التي شاهدها بمستشفيات قنا الجامعية، ما يجعلها مقصدًا للعديد من تلك القوافل الدولية.

وقال الدكتور كرم مسلم عيسى، أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر أن القافلة تشهد إجراء العديد من العمليات المعقدة في مجال جراحة القلب للأطفال حيث تم إجراء عملية وتق ثقب بين البطينين مع استئصال غشاء تحت الصمام بعملية قلب مفتوح لطفل عمره 6 سنوات نظرًا لوجود عيب خلقي بالقلب عبارة عن ثقب بين البطينين مع غشاء تحت الصمام الأورطي، مضيفًا أنه من المنتظر إجراء نحو 15 عملية ومنها الثقب بين الاذينين والثقب بين البطينين ورباعى فالوت ومتلازمة ايبيشتين وضيق وارتجاع بالصمام الميترالي ووصلة وريدية كعلاج تحضيري لعيب خلقي مركب بالقلب.

وأضاف الدكتور حسام إسماعيل، رئيس وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا الجامعي، أن خبراء أمراض القلب والقسطرة التداخلية للأطفال المرافقين للوفد الإنجليزي يجرون للمرة الأولى بمستشفيات قنا الجامعية عمليات القسطرة القلبية للأطفال لعلاج العيوب الخلقية بمختلف أنواعها مثل ثقب بين الأذنين واختناق الشريان الأورطي والثقب بين البطينين ضيق الصمام الرئوي والتي تجرى للمرة الأولى للأطفال وتركيب الوصلة الشريانية الوريدية ومن المنتظر إجراء نحو 50 عملية قسطرة قلبية للأطفال.