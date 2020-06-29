اليونان تخفف المزيد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا

دخلت اليونان اليوم الاثنين مرحلة جديدة من خطة التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الذي فرضته السلطات في مارس الماضي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعيد فتح دور السينما والكازينوهات والمخيمات الصيفية للأطفال اليوم، وأصبح بالإمكان إقامة الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والمعارض التجارية والفعاليات الفنية، بحسب ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وكانت دور السينما الصيفية المفتوحة قد استأنفت نشاطها بالفعل لعدة أسابيع، لكن هذه هي المرة الأولى التي ستتمكن فيها المسارح المغلقة من العمل منذ فرض الإغلاق في مارس.

ومن المقرر، يوم الأربعاء المقبل، أن يتم استئناف الرحلات الدولية في المطارات الإقليمية في جميع أنحاء البلاد، حيث لا يمكن للسياح حاليًا سوى السفر إلى أثينا أو إلى مدينة سالونيك شمال البلاد.

وحرصت اليونان على جذب الزوار الأجانب، إذ تشكل السياحة جزءًا مهمًا من اقتصاد البلاد.

وفرضت الحكومة اليونانية الإغلاق في وقت مبكر للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهي خطوة يرجع الفضل إليها في إبقاء عدد الوفيات والإصابات الخطيرة منخفضًا.

ولم تسجل اليونان يوم أمس /الأحد/ أي وفاة جديدة جراء كوفيد-19، وسجلت 10 حالات إصابة فقط، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 191 حالة وفاة، وترتفع الإصابات المؤكدة إلى 3 آلاف و376 حالة إصابة.